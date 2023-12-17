"حبة واحدة فقط" تجعلك غير قادر على الإنجاب مدة 3 ساعات.. تفاصيل

وأوضحت البروفيسورة جوندا جورج من جامعة "مينيسوتا" والتي كانت تدرس المشكلة على مدار العشرين عامًا الماضية، أن الدواء "يفصل" البروتين RAR-alpha، بصفته مستقبل حمض الريتينويك، عن جسم الرجل. ونتيجة لذلك؛ تتوقف الخصيتان عن إنتاج الحيوانات المنوية فكيف يتم الحمل بدون حيوانات منوية؟ حتى الانخفاض الطفيف في عددها يجعل من الصعب جدًّا تحقيق ذلك.