طهي طعام أسبوع وتخزينه بالثلاجة.. تحذيرات الخبراء مما يفعله كثير من الناس

وفي هذا الإطار، قال دين هاربر، وهو طاهٍ خاص مقيم في لندن: إن الأشخاص الذين قاموا بتخزين الأرز بشكل غير صحيح، على سبيل المثال، يمكن أن يصابوا بعدوى سيئة في المعدة بعد أيام.