طهي طعام أسبوع وتخزينه بالثلاجة.. تحذيرات الخبراء مما يفعله كثير من الناس

في ظل الحياة المتسارعة والانشغال بالأعمال اليومية، يتجه كثير من الناس إلى إعداد وطهي وجبات تكفيهم لأسبوع كامل مقدمًا، على أن يتم تخزينها في الثلاجة.
ويلجأ عدد من الناس لهذه الطريقة في إعداد الطعام مرة واحدة في الأسبوع حتى يتمكنوا من التحكم في السعرات الحرارية وتناول الطعام الصحي وتوفير الوقت والمال.
لكن هذه الطريقة أثارت أيضًا قلقًا بين خبراء التغذية بشأن احتمال فساد أنواع مختلفة من الطعام في الثلاجة، والمخاطر الصحية المصاحبة لذلك؛ حسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
ويحث خبراء التغذية الناس على توخي الحذر التام عند تخزين بعض الأطعمة مع بعضها في الثلاجة.
وتقول وكالة معايير الأغذية البريطانية إنه يجب استهلاك الأرز المطبوخ في غضون 24 ساعة، بعد تخزينه في الثلاجة.
وقالت كارولينا جونكالفيس، من صيدلية "فارميكا" على الإنترنت: إن المعكرونة ومنتجات الألبان من المرجح أن تفسد بسبب نمو البكتيريا ويجب استهلاكها في وقت أقرب من المنتجات الأخرى.
وأضافت: "تشير الأبحاث العلمية إلى أنه من الآمن تمامًا تبريد أو تجميد الطعام طالما يتم إعداده بطريقة صحية وتخزينه في علب مناسبة وحساب المدة التي يمكن أن يبقى فيها كل مكون في الثلاجة أو الفريزر بناء على خصائصه الفريدة".
وقالت خبيرة التغذية إيزوبيل، بيلي هاميلتون: إن اللحوم والأسماك والحبوب والمعكرونة يمكن حفظها في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام، ولكن في علب منفصلة.
ومع ذلك، يحذّر الشيف "بن إبريل"، من أن درجة حرارة الثلاجة يمكن أن تنخفض بشكل كبير عند فتحها طوال اليوم؛ مما يعني أن الأطعمة لن يتم تخزينها في درجة الحرارة الموصى بها من 0 إلى 5 درجات مئوية؛ مما قد يقلل من مدة صلاحيتها.
وفي هذا الإطار، قال دين هاربر، وهو طاهٍ خاص مقيم في لندن: إن الأشخاص الذين قاموا بتخزين الأرز بشكل غير صحيح، على سبيل المثال، يمكن أن يصابوا بعدوى سيئة في المعدة بعد أيام.
وتابع: "إذا لم يتم تخزينها بشكل صحيح، يمكن أن تصبح الوجبات المطهوة مسبقًا أرضًا خصبة للبكتيريا؛ وعادة ما يصبح طعم الطعام وملمسه قديمًا".