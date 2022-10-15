الكويت.. حريق داخل السجن العمومي لأغرب سبب

نشب حريق في السجن العمومي بمنطقة الصليبية في الكويت، صباح السبت؛ ما تسبّب في إصابة 3 سجناء، فيما تشير التحقيقات الأولية لوجوده شبه "تعمد" في الحادث.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية: لم ينتج عن الحادث وقوع وفيات، وتم إبعاد السجناء عن موقع الحريق عبر نقلهم إلى بعض الأماكن الآمنة.
وتمكّن رجال الإطفاء بالتعاون مع إدارة أمن السجون من إخماد الحريق قبل امتداده إلى أرجاء السجن.
وتشير المعاينة الأولية لرجال وحدة تحقيق الحوادث إلى أن "شرارة النيران بدأت من سرير أحد النزلاء، وسرعان ما انتشرت في العنبر".
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر: أن سجينين، وهما "كويتي وبدون"، أضرما النار في زنزانتهما بعنبر الموقوفين.
والسجينان موقوفان على ذمة قضايا تعاطي مخدرات ودخلا السجن، الجمعة، واستخدما "ولاعة "قداحة" كانت بحوزتهما لحرق الزنزانة".
وبسبب الحريق أصيب السجين المواطن بحروق من الدرجة الأولى واختناق، وأصيب البدون بحروق من الدرجة الثانية واختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وسجلت جهات التحقيق قضية حملت مسمى "الحرق العمد وإتلاف أموال عامة"، ضد الموقوفين.