فقدتا المهنية والمصداقية.. "عزيز": "رويترز" و"CNN" لا تستطيعان ذكر "إسرائيل" في أخبار قتل المدنيين

ويبدي "عزيز " دهشته من موقف وكالة "الأونروا"، ويقول: "حتى المنظمات الدولية عجزت عن قول الحقيقة كاملةً في بياناتها الصحفية الرسمية، فعلى موقع "الأونروا" وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى، نشر بيان صادر عن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، بعنوان "موظفو الأونروا يُقتَلون بشكل يومي"، ومما جاء في البيان أنه "منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول، تضرر ما يقرب من 50 مبنى من مباني الأونروا وأصولها، حيث أصيب بعضها بشكل مباشر.. وقُتِلَ 72 من زملائنا في الأونروا في غزة منذ بدء الحرب، وغالبًا مع عائلاتهم".. في ختام البيان قال المفوض: "هل هناك أكثر؟ كم سيعانون أكثر من الحزن والمعاناة؟ لقد طال انتظار الوقف الإنساني لإطلاق النار من أجل الإنسانية"، ومع كل الكلمات الإنسانية التي جاءت في البيان ومن ضمنها خسائر "الأونروا" البشرية والمادية إلا أن البيان لم يذكر كلمة "إسرائيل" ولم يلمح حتى تلميحًا للفاعل في قتل موظفيهم الذي يعملون من أجل إغاثة المدنيين!".