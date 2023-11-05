فقدتا المهنية والمصداقية.. "عزيز": "رويترز" و"CNN" لا تستطيعان ذكر "إسرائيل" في أخبار قتل المدنيين

يؤكد الكاتب الصحفي فواز عزيز أن أكبر وسائل الإعلام الغربي ومنها "رويترز" و"CNN" افتقدت المهنية والمصداقية في تغطيتها للحرب في فلسطين، ووقفت بصفّ دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الإنسانية، دون أي خجل من التغاضي عن جرائم "إسرائيل" بحق المدنيين المسالمين، حتى إنها لا تستطيع ذكر "إسرائيل" عند نشر أخبار القصف الذي يقتل المدنيين، بأمثلة رصدها الكاتب.
وفي مقاله "ناحية الإعلام وتنحي المهنية في الحرب" بصحيفة "مكة"، يقول "عزيز": "للإعلام ناحية مهمة هي "المهنية"، ومن يتنحى عنها يفقد المصداقية لدى المتلقي، ويفقد التأثير في الجمهور.. أكبر وسائل الإعلام الغربي ومنها رويترز وCNN فقدت البوصلة المهنية غصبًا، أو تخلّت عنها طواعية، في ساحة فلسطين، ووقفت بصفّ دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الإنسانية، دون أي خجل من التغاضي عن جرائم "إسرائيل" بحقّ المدنيين المسالمين".
ويرصد "عزيز" الموقف ويقول: "حماس قامت بعملية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، فانتقمت "إسرائيل" من كل سكان غزة، وهنا حرب بين "حماس" و"إسرائيل"، لكن أول الضحايا فيها "الضمير الإنساني العالمي" الذي لا تستفزه جثث الأطفال لنشر الحقيقة أو تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية".
ويرصد "عزيز" نموذجًا بارزًا على افتقاد المهنية والمصداقية ويقول: "وكالة الأنباء العالمية رويترز التي يناهز عمرها 170 عامًا قُتِل مصورها بقصف إسرائيلي أثناء تغطية الحرب، فنعته الوكالة دون أن تشير إلى حقيقة أنه قتل بنيران إسرائيلية، فنشرت على حسابها بالعربية في "تويتر" (منصة "إكس" حاليًا) تغريدة من 8 كلمات فقط، تقول: «مقتل مصور من تلفزيون رويترز في جنوب لبنان»، فنالها انتقاد كبير من المتابعين لتجاهلها الفاعل، فحذفت التغريدة ونشرت تغريدة أخرى حاولت فيها الاقتراب من ناحية الحقيقة لكنها عجزت، حيث قالت: «مقتل مصور تلفزيون رويترز عصام عبدالله في جنوب لبنان في إطلاق صواريخ من ناحية إسرائيل»، ولم تستطع أن تقول الحقيقة رغم أنها وكالة أنباء اسمها "رويترز" اكتسب سمعة في المصداقية والموثوقية جعلها تبيع الأخبار لكل وسائل الإعلام في العالم".
ويرصد "عزيز" نموذجًا آخر، ويقول: "إحدى أشهر الشبكات الإخبارية CNN لم تكن أحسن حالا من رويترز بفقد المصداقية، ومن الأمثلة على ذلك، أنها نشرت تغريدة على حساب CNN بالعربية في تويتر (منصة إكس حاليًا) تقول: "انفجار ضخم في مخيم جباليا للاجئين في غزة يسفر عن سقوط العديد من الضحايا"، ولم تشر إلى الفاعل "إسرائيل"، حتى انهال عليها "المتابعون" بالانتقاد، فعاد الحساب بعد 4 ساعات إلى التصحيح ونشر تغريدة إضافية يبين أن الخبر كان بناءً على معلومات أولية، وأشار إلى أن القصف كان إسرائيليًا".
ويبدي "عزيز " دهشته من موقف وكالة "الأونروا"، ويقول: "حتى المنظمات الدولية عجزت عن قول الحقيقة كاملةً في بياناتها الصحفية الرسمية، فعلى موقع "الأونروا" وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى، نشر بيان صادر عن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، بعنوان "موظفو الأونروا يُقتَلون بشكل يومي"، ومما جاء في البيان أنه "منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول، تضرر ما يقرب من 50 مبنى من مباني الأونروا وأصولها، حيث أصيب بعضها بشكل مباشر.. وقُتِلَ 72 من زملائنا في الأونروا في غزة منذ بدء الحرب، وغالبًا مع عائلاتهم".. في ختام البيان قال المفوض: "هل هناك أكثر؟ كم سيعانون أكثر من الحزن والمعاناة؟ لقد طال انتظار الوقف الإنساني لإطلاق النار من أجل الإنسانية"، ومع كل الكلمات الإنسانية التي جاءت في البيان ومن ضمنها خسائر "الأونروا" البشرية والمادية إلا أن البيان لم يذكر كلمة "إسرائيل" ولم يلمح حتى تلميحًا للفاعل في قتل موظفيهم الذي يعملون من أجل إغاثة المدنيين!".
وينهي "عزيز" بنموذج من الإعلام العربي، ويقول: "وفي الإعلام العربي نال خطاب أمين حزب الله حسن نصرالله تغطية لا يستحقها، فقطعت القنوات بثها، وأوقفت أخبارها وبرامجها لنقل خطاب مطول لا يحتوي على شيء غير الكلام المتناقض والهروب من المعركة التي يدّعي أنه طرف فيها أحيانًا ويتبرأ منها أحيانًا في ذات الخطاب".