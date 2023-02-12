فيديو لظاهرة "غريبة" يشهدها جبل في بؤرة الزلزال المدمر

وحسب موقع "زمان" التركي، قال مهندس الجيوفيزياء أحمد إركان عبر "تويتر"، تعليقًا على الظاهرة: "الطاقة الصادرة عن الزلزال تُعادل مليون طن من (تي إن تي) أي 500 قنبلة ذرية. تحركت طبقات الطين الحجري المعروفة بـ(الصهارة) على عمق 41 كيلومترًا، وشكّلت بركانًا يقذف البازلت الساخن عند 2000 درجة مئوية".