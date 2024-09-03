سَقَط من ارتفاع شاهق.. نهاية مأساوية لأحد مديري شركة "أودي" للسيارات

وذكرت تقارير إخبارية أوروبية، أن فابريزيو لونجو (62 عامًا) الذي يدير عمليات شركة السيارات الفاخرة في إيطاليا، كان يتسلق جبل سيما باير في جبال آدميلو في شمال إيطاليا عندما سقط.