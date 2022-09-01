شاهد 20 ألف لسعة نحل بجسد رجل.. ما الخطأ القاتل الذي ارتكبه؟

وقالت الجدة فيليس إدواردز: إن بيلامي "كان يصرخ، النجدة! ساعدوني! "، و"لم يتمكن أحد من مساعدته". وأضافت: "كنت سأحاول صعود السلم للوصول إليه"؛ لكن "لم أستطع ذلك لأن النحل كان يحاصرني". وأشارت شاونا كارتر إلى أن الشاب تَعرض لأكثر من عشرين ألف لسعة وابتلع نحو ثلاثين نحلة.