تحذير شديد اللهجة من "كمبيوتر خارق".. الأرض ستدخل "انقراضًا جماعيًّا"!

وباستخدام "كمبيوتر خارق"، أنشأ العلماء عالمًا به أكثر من 15 ألف "شبكة غذائية" للتنبؤ بمصير كائنات مترابطة. وقالوا إن الأداة "يمكنها رسم خريطة للانقراضات في كل مكان على الأرض"؛ لافتين إلى أنها "تتنبأ بمستقبل قاتم للتنوع العالمي؛ مما يؤكد -بما لا يدع مجالًا للشك- أن العالم يمر بمخاض الانقراض الجماعي السادس".