مصر.. محاولة أُمٍّ رؤية ابنتيها تنتهي بمأساة

وفي يوم الحادث، حضرت السيدة إلى منزل طليقها، وحاولت رؤية بناتها؛ إلا أن طليقها والفتاتين رفضوا ذلك، فوقفت في شباك السلم بالطابق الخامس، بعدما أحضرت لوحًا خشبيًّا وحبلًا، وقامت بربطهما، وعلقت بهما خطاف وحاولت الوصول إلى شباك المطبخ للدخول إلى الشقة ورؤية بناتها؛ إلا أن توازنها اختل وسقطت في منتصف الشارع جثة هامدة في الحال.