مصر.. محاولة أُمٍّ رؤية ابنتيها تنتهي بمأساة

تُجرِي نيابة منطقة الشيخ زايد، غرب العاصمة المصرية القاهرة، تحقيقات موسعة في مصرع سيدة سقطت من الطابق الخامس أثناء محاولتها التسلق لرؤية ابنتيْها، بعدما منعها طليقها من رؤيتهما.
وفي التفاصيل، حسب موقع "صدى البلد"، تَلَقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا عن سقوط سيدة من الطابق الخامس في المجاورة الأولى بمنطقة الشيخ زايد.
وبالانتقال والفحص، تَبَيّن من المعاينة، أن الجثة لسيدة في العقد الخامس من العمر ترتدي كامل ملابسها، ومصابة بكسور وسحجات ونزيف، ولقيت مصرعها في الحال، وتم نقل الجثمان إلى الثلاجة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.
وكشفت تحريات أجهزة الأمن، أن المتوفاة تدعى "ف.ح"، مطلقة، ويمتلك طليقها حضانة ابنتيها البالغتين من العمر 14 و15 عامًا، وعقب انفصالها عن طليقها رفض السماح لها برؤية بناتها.
وفي يوم الحادث، حضرت السيدة إلى منزل طليقها، وحاولت رؤية بناتها؛ إلا أن طليقها والفتاتين رفضوا ذلك، فوقفت في شباك السلم بالطابق الخامس، بعدما أحضرت لوحًا خشبيًّا وحبلًا، وقامت بربطهما، وعلقت بهما خطاف وحاولت الوصول إلى شباك المطبخ للدخول إلى الشقة ورؤية بناتها؛ إلا أن توازنها اختل وسقطت في منتصف الشارع جثة هامدة في الحال.
وقرر طليق السيدة أمام أجهزة أمن الجيزة، أنها حاولت رؤية بناتها ولكنه رفض.