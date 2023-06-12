وجع أسنان يمنع "بايدن" من المشاركة في فعّالية مقررة سلفاً

وأوضح كيفن أوكونور طبيب "بايدن" في رسالة وزعها على الصحافيين، أن الرئيس الأمريكي شعر بألم في الأسنان أمس، مما دفع فريقه الطبي إلى فحصه وإجراء علاج جذور له في ذلك اليوم، وفقاً لـ"رويترز".