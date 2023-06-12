وجع أسنان يمنع "بايدن" من المشاركة في فعّالية مقررة سلفاً

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس جو بايدن تغيّب عن فعالية ضمن جدول أعماله للخضوع لعلاج جذور للمرة الثانية في غضون يومين بعد شعوره بآلام في الأسنان.
وأوضح كيفن أوكونور طبيب "بايدن" في رسالة وزعها على الصحافيين، أن الرئيس الأمريكي شعر بألم في الأسنان أمس، مما دفع فريقه الطبي إلى فحصه وإجراء علاج جذور له في ذلك اليوم، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أنه بعد تعرض الرئيس لمزيد من الألم هذا الصباح، قرر فريقه الطبي استكمال علاج الجذور الخاص بالرئيس في البيت الأبيض.
وألغى البيت الأبيض مشاركة "بايدن" في فعالية اليوم للاحتفال بالرياضيين الجامعيين.