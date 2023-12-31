بالفيديو.. "زائر مرعب" يقتحم ملعب تنس ويضع بطلًا سابقًا في خطر

وقال "ثيم" إنه يحب الحيوانات "خاصة الغريبة منها"، مردفًا: "لكنهم قالوا إنه ثعبان سام حقًّا، وكان قريبًا من الأطفال الذين يجمعون الكرات؛ لذلك كان الوضع خطيرًا".