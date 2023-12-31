بالفيديو.. "زائر مرعب" يقتحم ملعب تنس ويضع بطلًا سابقًا في خطر

واجه النجم النمساوي، دومينيك ثيم، بطل بطولة أمريكا المفتوحة السابق، خصمًا ثانيًا خلال مباراة في بريسبان الدولية بولاية كوينزلاند، وهي واحدة من أكثر الثعابين السامة في أستراليا.
وكان المصنف الثالث على العالم سابقًا يواجه الأسترالي جيمس مكابي، خلال تصفيات الدور الأول في بطولة بريسبان الدولية، عندما دخل الثعبان السام إلى الملعب.
وأوقف الحكَم اللعب بعد أن رصدت الجماهير الثعبان الخطير في الملعب؛ بحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وقال "ثيم" إنه يحب الحيوانات "خاصة الغريبة منها"، مردفًا: "لكنهم قالوا إنه ثعبان سام حقًّا، وكان قريبًا من الأطفال الذين يجمعون الكرات؛ لذلك كان الوضع خطيرًا".
وتابع: "ذلك شيء لم يحدث لي سابقًا، وهو أمر لن أنساه بالتأكيد أبدًا".
وتم تحديد الثعبان، الذي يبلغ طوله 50 سم، على أنه من فصيلة بني شرقي، وهو أحد أكثر الزواحف فتكًا في أستراليا.
واستطاع المشرفون على المباراة إزاحة الثعبان بأمان؛ مما سمح باستئناف اللعب.
ويعاني اللاعب النمساوي من إصابة متكررة في المعصم منذ عدة سنوات، ويحتل حاليًا المركز 98 عالميًّا.
وكان قد وصل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020، وأجبر وقتها النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، على لعب 5 مجموعات قبل أن يخسر.
ثم استطاع ثيم الفوز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة في وقت لاحق من ذلك العام.