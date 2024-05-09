جريمة بشعة في العراق.. لماذا أقدم أب على قتل 12 فرداً من عائلته قبل أن ينتحر؟

وعلى إثر ذلك، قرر الأب اللجوء إلى العنف، حيث أطلق النار على أفراد عائلته بسبب الضغوطات المالية التي كان يواجهها، مما أسفر عن مقتلهم جميعًا، بما في ذلك الأطفال، قبل أن ينهي حياته بطريقة مأساوية أيضًا.