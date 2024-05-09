جريمة بشعة في العراق.. لماذا أقدم أب على قتل 12 فرداً من عائلته قبل أن ينتحر؟

كشفت وزارة الداخلية العراقية، أمس الأربعاء، تفاصيل جريمة مروعة تمثلت بقتل أب عائلته بالكامل في منطقة شط العرب بمحافظة البصرة، جنوبي العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان قوله إنه "في حادث جنائي مؤسف، أقدم أب على قتل عائلته بالكامل المكونة من 12 فرداً بواسطة بندقية وبعدها قام بالانتحار في منطقة دور الموظفين بقضاء شط العرب في محافظة البصرة".
وأضاف البيان: "تشير المعلومة الأولية أن هذه الحادث جاء نتيجة أمور مالية".
وحسب صحيفة "الزمان" العراقية، فإنه وفقًا للمعلومات الأولية، فإن الجريمة ترتبط بقصة نصب مالي، حيث إن الأب الذي يعمل بالعقارات، سقط ضحية لعملية احتيال بمبلغ هائل يقدر بمليار و400 مليون دينار.
وعلى إثر ذلك، قرر الأب اللجوء إلى العنف، حيث أطلق النار على أفراد عائلته بسبب الضغوطات المالية التي كان يواجهها، مما أسفر عن مقتلهم جميعًا، بما في ذلك الأطفال، قبل أن ينهي حياته بطريقة مأساوية أيضًا.
وقالت وزارة الداخلية العراقية، إنها فتحت تحقيقًا موسعًا للوقوف على كافة التفاصيل والدوافع وراء هذا العمل الشنيع الذي هز الرأي العام.