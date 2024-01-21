إغلاق مطار بازل في سويسرا بسبب تهديد بوجود قنبلة

ذكر مسؤولو مطار "يورو إيربورت" بالقرب من مدينة "بازل" السويسرية، صباح اليوم الأحد، أنه تم إغلاق المطار بسبب تهديد بوجود قنبلة، وتم إخلاء صالة السفر.