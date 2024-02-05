تحذير للأطفال والشباب.. ألعاب الفيديو تهدد حياتك بهذا الخطر الداهم

إذا كنت تقضي ساعات طويلة في ممارسة ألعاب الفيديو، مرتديًا سماعات الرأس الخاصة بك وهي تصدر أصواتًا عالية فقد تكون معرضًا لخطر فقدان السمع الدائم، وفق تقرير لموقع "ساينس أليرت".