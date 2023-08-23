السلطات البولندية تعلن عن وفيات ومصابين ببكتيريا "تنتقل بالماء ومكيف الهواء"

وشكلت بلدية رزيسزو خلية أزمة للتعامل مع هذا الطارئ الصحي، كما أعلنت أنها ستجري في نهاية الأسبوع عملية تطهير إضافي لشبكة إمدادات المياه في المدينة.

وستعلن السلطات يوم الاثنين نتائج فحوصات لعينات مياه أُخذت من مختلف الينابيع التي تزود المدينة بالمياه.