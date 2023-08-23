السلطات البولندية تعلن عن وفيات ومصابين ببكتيريا "تنتقل بالماء ومكيف الهواء"

توفي 4 أشخاص ونقل 71 آخرون إلى المستشفى في مدينة رزيسزو جنوب شرقي بولندا، أمس الأربعاء، إثر إصابتهم ببكتيريا الفيلقية، حسبما أفاد مصدر طبي لوكالة "فرانس برس".
وتفصيلاً، قالت أندريه سروكا المتحدثة باسم المستشفى الجامعي في رزيسو: "توفي 3 أشخاص بداء الفيلقيات"، مشيرة إلى أن المتوفين "مسنون"، فيما أعلن مدير المستشفى لاحقاً وفاة شخص رابع أصيب بالبكتيريا.
والمتوفى رجل يبلغ من العمر 70 عاماً، وكان يعاني أمراضاً خطيرة، بما في ذلك السرطان، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وقال مدير المستشفى غريغور ماتيرنا لوكالة الأنباء البولندية، إن "الفحوصات أكدت إصابته بالبكتيريا".
وينتج مرض الفيالقة عن عدوى رئوية خطرة تتسبب بها بكتيريا تصيب الجهاز التنفسي للإنسان، وتنتقل إليه إما عبر شرب مياه ملوثة بها، أو عبر الاستنشاق عن طريق مكيف الهواء.
وقالت السلطات الصحية المحلية في بيان إن ما مجموعه 71 شخصاً نقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم بهذه البكتيريا، التي تسبب مشاكل خطيرة في الجهاز التنفسي، فيما لم يعرف مصدر إصابتهم بهذه البكتيريا.
وشكلت بلدية رزيسزو خلية أزمة للتعامل مع هذا الطارئ الصحي، كما أعلنت أنها ستجري في نهاية الأسبوع عملية تطهير إضافي لشبكة إمدادات المياه في المدينة.
وستعلن السلطات يوم الاثنين نتائج فحوصات لعينات مياه أُخذت من مختلف الينابيع التي تزود المدينة بالمياه.