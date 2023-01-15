"خانها الطوق".. شاهد لحظة سقوط مروع للاعبة سيرك
سقطت لاعبة سيرك من ارتفاع يزيد على 5 أمتار، أثناء تقديمها فقرة استعراضية، لترتطم بالأرض بقوة، وسط صيحات الذعر من الحضور.
وفي الواقعة التي شهدها سيرك في مدينة تامبيكو شرقي المكسيك مؤخرًا، أفلتت اللاعبة ميا غونزاليس سوتو، من طوق كانت تتعلق به، لتطير في الهواء وتسقط على الأرض بشكل مفاجئ.
وبعد سقوطها بدت "ميا" مستلقية بلا حراك، وأطفأ مسؤولو السيرك الأضواء؛ بينما هُرع زملاؤها لتفقدها؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
ونُقلت اللاعبة إلى مستشفى في تامبيكو على الفور، ولحسن الحظ لم تتعرض لإصابات، علمًا بأنها غادرت المستشفى لاحقًا.
وقالت إدارة السيرك في بيان: "كان من بين جمهورنا مُسعِفة طبية قدّمت لها الإسعافات الأولية طواعيةً.. سنكون ممتنين لها للأبد".
وأضافت: "كان السقوط دراميًّا، ومع ذلك لم تكن هناك كسور أو أضرار داخلية لـ(ميا)".
وحسب وسائل إعلام محلية، فقد استؤنف عرض السيرك كما هو مخطط له بعد الواقعة.