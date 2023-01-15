"خانها الطوق".. شاهد لحظة سقوط مروع للاعبة سيرك

وفي الواقعة التي شهدها سيرك في مدينة تامبيكو شرقي المكسيك مؤخرًا، أفلتت اللاعبة ميا غونزاليس سوتو، من طوق كانت تتعلق به، لتطير في الهواء وتسقط على الأرض بشكل مفاجئ.