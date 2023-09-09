مايكروسوفت تُطَور نموذج ذكاء اصطناعي للكشف عن مرض السرطان

وقالت مايكروسوفت: "لقد كانت "بيج" في طليعة الابتكار منذ إنشائها، ومن خلال الجمع بين خبرتنا وقوة الحوسبة الهائلة لدينا مع خبرة "بيج" العميقة في الذكاء الاصطناعي وعلم الأمراض الرقمية؛ نعتقد بقوة أننا سنعمل على تطوير أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا بشكل كبير، ومن خلال تطوير هذا النموذج سنساعد في تحسين حياة الملايين من الأشخاص الذين يصابون بالسرطان كل يوم.