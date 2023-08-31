نقل والدة رئيس الاتحاد الإسباني المضربة عن الطعام للمستشفى بعد تدهور حالتها

واحتجاجاً على معاملة ابنها في ظل الضجة التي أثارها إثر تقبيله لجيني هيرموسو، لاعبة منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم في فمها، ما أدى لإيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السبت الماضي، لمدة 90 يوماً، حبست أنخيليس بيخار، نفسها داخل كنيسة في مسقط رأسها في موتريل بجنوب إسبانيا.