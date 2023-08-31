نقل والدة رئيس الاتحاد الإسباني المضربة عن الطعام للمستشفى بعد تدهور حالتها

نُقلت والدة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس "المضربة عن الطعام" إلى المستشفى الأربعاء، بعد أن شعرت بالتعب وضغط عصبي.
واحتجاجاً على معاملة ابنها في ظل الضجة التي أثارها إثر تقبيله لجيني هيرموسو، لاعبة منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم في فمها، ما أدى لإيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السبت الماضي، لمدة 90 يوماً، حبست أنخيليس بيخار، نفسها داخل كنيسة في مسقط رأسها في موتريل بجنوب إسبانيا.
وقال القس "الأب أنطونيو"، للصحفيين بحسب "روسيا اليوم" إنه تم نقل بيخار إلى مستشفى سانتا آنا في موتريل، مساء الأربعاء.
واحتضن لويس روبياليس البالغ 45 عاماً أثناء توزيع الميداليات الذهبية على لاعبات المنتخب الإسباني على منصة التتويج، لاعبة برشلونة، جينيفر هيرموسو، بشكل مثير للاستغراب، ومن ثم قام بتقبيلها في الفم أمام الجميع بطريقة أكثر إثارة، ليتعرض لانتقادات لاذعة بسبب سلوكه.
ويتمسك روبياليس بأن القبلة كانت بالتراضي، ورفض الاستقالة رغم موجة الانتقادات الحادة التي وجهت له ومطالبة الكثيرين برحيله عن منصبه، في الوقت الذي قالت فيه هيرموسو إن القبلة "لم تكن بالتراضي".
وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقوبة الإيقاف المؤقت على روبياليس وبدأ تحقيقات تأديبية، لكن يبدو أن روبياليس يحاول تبرئة نفسه عبر مقطع فيديو جديد.
وتجري المحكمة الإدارية الرياضية بإسبانيا تحقيقات أيضاً بشأن تصرف روبياليس.