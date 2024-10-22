فلكيون يحذرون: عواصف شمسية قوية تهدد الأقمار الصناعية والاتصالات حول العالم وتستمر أسابيع

وحذر "عبدالفتاح" من التأثيرات السلبية المتوقعة على الأقمار الصناعية، حيث يمكن أن تتعرض بعض الأقمار للإعطاب أو الفقد، ما قد يتسبب في خروجها عن الخدمة مؤقتًا أو بشكل دائم، وأضاف أن موجات الراديو المستخدمة في الطيران والملاحة البحرية قد تواجه انقطاعات تامة أو شبه تامة لساعات طويلة، مما قد يؤثر على الاتصالات، ويعرقل العديد من العمليات الحيوية.