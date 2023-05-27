"مقاوم للرصاص".. لماذا لا يستطيع الرئيس الأمريكي البقاء في منزله؟!

كشف الرئيسُ الأمريكي جو بايدن، أنه لا يستطيع العودة إلى المنزل الذي يقيم فيه بطلب من جهاز الخدمة السرية، الذي يقوم بتجهيز المنزل ليصبح مقاومًا للرصاص.