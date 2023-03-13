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بعدما سقط مرتين على المسرح.. فيديو "وفاة مأساوية" لمغني راب إفريقي
أُعلنت وفاةُ مغني الراب الجنوب إفريقي، كوستا تيتش (28 عامًا)، نهاية الأسبوع، بعد ساعات من سقوطه على المسرح أثناء عرض موسيقي.
وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية: إن أسرته أعلنت وفاته، أمس الأحد، على إنستغرام دون إبداء الأسباب.
وانتشر على مواقع التواصل مقطعٌ يُظهر مغني الراب -واسمه الحقيقي كونستانتينوس تسوبانوغلو- وهو يسقط على خشبة المسرح، قبل أن يرفعه شخص بجانبه، ثم يقف لعدة ثوانٍ ويسقط مرة أخرى.
وقالت إدارة المهرجان الذي كان يحضره الموسيقي إنها "حزنت بشدة" للوفاة، وقالت إنه كان "صوتًا مؤثرًا في موسيقى الأمابيانو (نوع محلي من موسيقى الهيب هوب)، وكان مغني راب موهوبًا وراقصًا ومغنيًا وكاتب أغانٍ ومتعاونًا وصديقًا للمهرجان".