بعدما سقط مرتين على المسرح.. فيديو "وفاة مأساوية" لمغني راب إفريقي

وقالت إدارة المهرجان الذي كان يحضره الموسيقي إنها "حزنت بشدة" للوفاة، وقالت إنه كان "صوتًا مؤثرًا في موسيقى الأمابيانو (نوع محلي من موسيقى الهيب هوب)، وكان مغني راب موهوبًا وراقصًا ومغنيًا وكاتب أغانٍ ومتعاونًا وصديقًا للمهرجان".