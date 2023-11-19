في مباراة مشبوهة أنهت حياته المهنية.. شاهد ما فعله حكَم كرة قدم يوناني تحت تهديد السلاح

اعترف حكم يوناني، أمس السبت، بأنه سمح باحتساب هدف غيّر نتيجة مباراة عام 2018، رغم إحرازه من موقف تسلل؛ وذلك خوفًا على عائلته من القتل بعد تلقي تهديدات.
وحسب وكالة "فرانس برس"، كان الحكم جيورجوس كومينيس، قد قاد مباراة مشبوهة في البلاد، عام 2018، اقتحم فيها مالك النادي الملعب بمسدس.
وقال "كومينيس"، لموقع "بيتادريس" الإخباري، إنه "شعر بالغثيان" عندما هدد أشخاصٌ خارج غرفة تغيير الملابس زوجته الحامل؛ بينما كانت الشرطة تقف مكتوفة الأيدي.
وردًّا على سؤال عما إذا كان قد غيّر النتيجة في مباراة باوك ثيسالونيكي وأيك أثينا والتي ألغي فيها هدف الفوز في البداية بداعي التسلل، خوفًا على عائلته؛ أجاب كومينيس: "بالضبط هذا ما حدث".
وقال كومينيس: "لقد طاردت هذه المباراة مسيرتي المهنية".
وتابع: "لقد عشت في خوف. كان الناس يتبعون زوجتي إلى السوبر ماركت عندما كانت حاملًا في شهرها الثامن. ولم أخبر أحدًا من قبل".
وفي واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل في تاريخ الدوري اليوناني، اقتحم مالك نادي باوك، إيفان سافيديس، أرض الملعب لمواجهة الحكم احتجاجًا على إلغاء الهدف في الدقيقة 90.
وقال "كومينيس"، أمس السبت: إن مساعد الحكم قال له: "حرفيًّا، الهدف كان تسللًا؛ (لكن) من يمكنه إلغاء الهدف هنا؟"، في إشارة إلى جماهير نادي باوك على أرضها.
وحُكِم على مالك النادي "سافيديس"، وهو رجل أعمال يوناني من أصل روسي، بالسجن لمدة 25 شهرًا مع وقف التنفيذ بسبب الحادث.
وفي مايو، خفّضت محكمة الاستئناف عقوبته إلى ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.
أما "كومينيس" فقد أنهت هذه المباراة حياته المهنية، حين تم طرده من قائمة الحكام بعد عامين من الحادث.