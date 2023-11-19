في مباراة مشبوهة أنهت حياته المهنية.. شاهد ما فعله حكَم كرة قدم يوناني تحت تهديد السلاح

وردًّا على سؤال عما إذا كان قد غيّر النتيجة في مباراة باوك ثيسالونيكي وأيك أثينا والتي ألغي فيها هدف الفوز في البداية بداعي التسلل، خوفًا على عائلته؛ أجاب كومينيس: "بالضبط هذا ما حدث".