القاهرة.. كاميرات المراقبة ترصد لحظة وفاة طبيبة بسبب الكلاب الضالة

شهدت منطقة حدائق الأهرام في مصر حادثًا مؤلمًا، حيث توفيت سيدة من شدة الخوف من الكلاب الضالة في المنطقة، بعدما أصيبت بسكتة قلبية، دون أن يمسّها كلب.
وكشفت وسائل الإعلام المصرية ما رصدته كاميرات المراقبة، خلال هجوم الكلاب على الدكتورة نور سعيد محمد فرج، البالغة من العمر 33 سنة، أخصائية تحاليل، حيث ماتت من الفزع قبل وصولها إلى المستشفى لإسعافها.
وروت إيمان علام، شاهدة العيان، عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل وفاة دكتورة حدائق الأهرام: "دي جارتنا وماتت من الخوف من الكلب أول امبارح في أقل من 10 ثواني، خلال الساعة 10 و6 دقائق مساء، أمام الفيلا المقابلة لنا، والكاميرا عندي في الفيلا رصدت ذلك، عندما قمنا بتفريغها بعد معرفتنا بالوفاة".
وأكملت شهادتها: "للأسف الشديد ماتت في صمت، ولم تصرخ، شوفت الكاميرا عندما طلبوا مني ذلك، ماتت من الحزن والحسرة، الدكتورة ماتت مكانها في ثواني أمام فيلا الجيران، ولم يكتشف أحد ذلك، إلا بالصدفة، عندما وجدها الطفل أمام فيلتهم، ماتت من الخوف دون صرخة يسمعها أحد لينجدها، وحاولوا يسعفوها بس كانت ماتت بالفعل قبلها".
وأوضحت الشاهدة ما شعرت به حينها؛ بسبب الموت في صمت دون كلام: "الحادثة موجعة، قلبي منفطر، صوابعي اتجمدت لما بفرغ لهم الكاميرا علشان نعرف سبب الوفاة، مخي وقف من المنظر، لله الأمر من قبل ومن بعد، الله يصبر قلب أهلها ويتولى أطفالها، المصاب أليم جدًا، ونفسيتي اتدمرت لما فرّغت الكاميرا".