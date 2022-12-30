القاهرة.. كاميرات المراقبة ترصد لحظة وفاة طبيبة بسبب الكلاب الضالة

وأكملت شهادتها: "للأسف الشديد ماتت في صمت، ولم تصرخ، شوفت الكاميرا عندما طلبوا مني ذلك، ماتت من الحزن والحسرة، الدكتورة ماتت مكانها في ثواني أمام فيلا الجيران، ولم يكتشف أحد ذلك، إلا بالصدفة، عندما وجدها الطفل أمام فيلتهم، ماتت من الخوف دون صرخة يسمعها أحد لينجدها، وحاولوا يسعفوها بس كانت ماتت بالفعل قبلها".