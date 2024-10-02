غير قابل للشفاء ومجهول للعلماء.. "الصحة العالمية" تعلن عن خطر حدوث وباء عالمي جديد

وذكرت وسائل إعلام غربية، بأن وزارة الصحة الرواندية أكدت ظهور أول تفشٍ للفيروس في البلاد بعد اكتشاف حالات في 7 مقاطعات من أصل 30 مقاطعة، موضحة أنه من بين الحالات المؤكدة، هناك أكثر من 70 % من العاملين في مجال الرعاية الصحية في العاصمة كيغالي.