لأول مرة في تاريخها.. فيديو هبوط وإقلاع مقاتلة "F-35A" على طريق سريع

وقال الجيش النرويجي إنه بعد الهبوط مباشرة، تمت إعادة التزود بالوقود مع تشغيل المحركات، وهو ما يطلق عليه "التزود بالوقود الساخن"، قبل أن تقلع الطائرات مرة أخرى.