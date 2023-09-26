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لأول مرة في تاريخها.. فيديو هبوط وإقلاع مقاتلة "F-35A" على طريق سريع
نشر الجيش النرويجي فيديو يُظهر طائرتين مقاتلتين من طراز "إف- 35 إيه" وهما تهبطان على طريق سريع للمرة الأولى في تاريخها القتالي، وهي خطوة تُمَكن الأسراب المقاتلة من خفض الوقت الذي تقضيه الطائرات على الأرض في زمن الحرب، حين تكون القواعد الجوية مكتظة بعمليات الإقلاع والهبوط.
وحسب تقرير مصور لوكالة "رويترز"، فقد هبطت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الملكية النرويجية في بلدة تيرفو، وسط فنلندا، بعد ظهر الخميس الماضي؛ وذلك في إطار مناورة عسكرية.
وقال الجيش النرويجي إنه بعد الهبوط مباشرة، تمت إعادة التزود بالوقود مع تشغيل المحركات، وهو ما يطلق عليه "التزود بالوقود الساخن"، قبل أن تقلع الطائرات مرة أخرى.