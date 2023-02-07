عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا يواصلون البحث عن الناجين.. أيدٍ عارية والبرد قارس

ووصلت الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى أكثر من 5000 حالة وفاة في جنوب تركيا وشمالي سوريا المجاورة، حتى صباح اليوم، بعد الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.8 درجة، والذي تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7.5 درجة، وشعر بهما سكان غرينلاند والدنمارك.