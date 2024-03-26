إعلان حالة الطوارئ وأنباء عن سقوط 20 شخصاً بالنهر.. شاهد لحظة انهيار الجسر بأمريكا

كشف فيديو مروع لحظة انهيار جسر "فرانسيس سكوت كي" بمدينة بالتيمور الأمريكية في ساعة مبكرة، الثلاثاء، بعد اصطدام سفينة كبيرة به، ما أسفر عن سقوط 20 شخصاً وعدة سيارات في نهر في نهر باتابسكو، كما تم إعلان حالة الطوارئ بالمدينة، حسب وسائل إعلام أمريكية.