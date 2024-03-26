إعلان حالة الطوارئ وأنباء عن سقوط 20 شخصاً بالنهر.. شاهد لحظة انهيار الجسر بأمريكا

كشف فيديو مروع لحظة انهيار جسر "فرانسيس سكوت كي" بمدينة بالتيمور الأمريكية في ساعة مبكرة، الثلاثاء، بعد اصطدام سفينة كبيرة به، ما أسفر عن سقوط 20 شخصاً وعدة سيارات في نهر في نهر باتابسكو، كما تم إعلان حالة الطوارئ بالمدينة، حسب وسائل إعلام أمريكية.
وحسب موقع "الحرة"، قالت سلطة النقل في ولاية ماريلاند: إن جميع خطوط الملاحة مغلقة في الاتجاهين بسبب "حادثة" على الجسر مؤكدة تغيير مسارات المرور.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ملاك سفينة الشحن "دالي"، التي ترفع علم سنغافورة، أنها اصطدمت بأحد أعمدة الجسر حوالي الساعة 1:30 صباحًا، ولم تقع أي إصابات بين طاقم السفينة، حسب الملاك.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تقول إدارة الإطفاء بمدينة بالتيمور إن ما يصل إلى 20 شخصًا والعديد من المركبات سقطوا في النهر.
وتم الإبلاغ عن عدد من الضحايا، وتجري الآن عملية إنقاذ وإنعاش كبيرة مشتركة بين الوكالات.
وقالت "نيويورك تايمز": إن حجم الأضرار التي لحقت بالجسر البالغ طوله ثلاثة كيلومترات لم يتضح بعد، لكن تم إعلان حالة الطوارئ في ولاية مريلاند.
وأكدت هيئة النقل بولاية ماريلاند أنه "أُغلقت جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب واقعة بجسر كي، وجارٍ إعادة توجيه حركة المرور".
ولم تستجب شرطة بالتيمور ولا إدارة الإطفاء بالمدينة لطلبات للتعليق من قبل وكالة "رويترز".