بعد كارثة القطار التي أودت بحياة 57 شخصًا.. رئيس وزراء اليونان يطلب العفو

وقال ناجون إن تأثير التصادم أطاح بعدة ركاب من نوافذ عربات القطار، ونقلت القناة التلفزيونية عن المنقذين قولهم إنهم عثروا على بعض جثث الضحايا على بعد نحو 30 إلى 40 مترًا من مكان الحادث.