بعد كارثة القطار التي أودت بحياة 57 شخصًا.. رئيس وزراء اليونان يطلب العفو

في خطاب رسمي، بعد كارثة القطار التي أودت بحياة 57 شخصاً وأثارت غضبًا عارمًا في اليونان، طلب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، الصفح من أسر الضحايا.
وكتب ميتسوتاكيس، في رسالة موجهة إلى اليونانيين ونشرها على حسابه على فيسبوك "كرئيس للوزراء، أنا مدين للجميع، ولا سيما لأقارب الضحايا، (بطلب) الصفح".
ونقلت الفرنسية عن رئيس الوزراء اليوناني قوله: "في اليونان عام 2023، لا يمكن لقطارين أن يسيرا في اتجاهين معاكسين على نفس الخط دون أن يلاحظهما أحد".
وأكد رئيس الحكومة المحافظ أنه "لا يمكننا ولا نريد ولا يجب أن نختبئ وراء الخطأ البشري" المنسوب إلى مدير المحطة.
وتأتي تصريحات ميتسوتاكيس بينما ينظم تجمع في أثينا صباح الأحد، لتكريم ذكرى 57 شخصًا قتلوا في كارثة القطار التي وقعت خلال الأسبوع الجاري بالقرب من لاريسا، حيث يستعد مدير المحطة للإدلاء بإفادته أمام القضاء اليوناني.
وسيحضر رئيس الوزراء قداسًا صباحيًا في الكاتدرائية الأرثوذكسية في أثينا، حيث خططت جميع كنائس البلاد لتكريم ذكرى ضحايا ما وصفته السلطات بأنه "مأساة وطنية".
معلومات عن الحادث المشؤوم
الحادث وقع قرب بلدة تيمبي، على بعد نحو 380 كيلومترًا شمال أثينا، لكن مدير محطة قطارات مدينة لاريسا القريبة اعتقل.
لم تتضح سرعة القطارين عندما وقع التصادم، لكن قناة إي آر تي المحلية قالت إنها كانت أكبر من 140 كيلومترًا في الساعة.
وقال ناجون إن تأثير التصادم أطاح بعدة ركاب من نوافذ عربات القطار، ونقلت القناة التلفزيونية عن المنقذين قولهم إنهم عثروا على بعض جثث الضحايا على بعد نحو 30 إلى 40 مترًا من مكان الحادث.
خرجت عدة عربات عن قضبان السكك الحديدية واشتعلت النيران في 3 منها على الأقل، وكانت عربة فوق أنقاض عربتين أخريين.
وقال مسؤولون إن كثيرين من بين نحو 350 شخصًا كانوا على متن قطار الركاب كانوا طلابًا عائدين من كرنفال اليونان الصاخب.
وأعلنت الحكومة الحداد الوطني لثلاثة أيام من الأربعاء، بينما نكست الأعلام أمام كل مباني المفوضية الأوروبية في بروكسل.