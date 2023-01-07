لديه 3 زوجات ويبحث عن الرابعة.. خمسيني باكستاني يستقبل طفله رقم 60

"وسردار خان" طبيب يعيش بالقرب من مدينة كويتا، ولديه عيادة في منزله، معروف في المجتمع بأسرته الضخمة. وعلى الرغم من أن لديه 60 طفلًا، يأمل في الزواج برابعة لإنجاب المزيد.