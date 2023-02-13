"لا نعلم من منّا أنقذ الآخر".. الدفاع المدني السوري يصف إخراج "طفلة" من تحت الركام!

تحدث الدفاع المدني السوري، عن ملابسات إنقاذ الطفلة "ياسمين" من تحت الأنقاض؛ جراء الزلزال العنيف الذي ضرب شمال غربي سوريا.
وقال "مدني سوريا": الأمل كان سيد الموقف، ولا نعلم من منّا أنقذ الآخر من تحت أنقاض الزلزال.
وأضاف: الطفلة "ياسمين" رأت النور، وكتبت لها حياة جديدة من تحت ركام المباني.
وتتواصل لليوم الثامن على التوالي عمليات الإنقاذ والبحث في مناطق سوريا المنكوبة.
وأصبح زلزال شرق المتوسط الزلزال الخامس فتكاً بين الزلازل في القرن الحادي والعشرين، بعد أن بلغ عدد القتلى حوالي 37 ألف قتيل، بحسب إحصائيات غير نهائية لأعداد القتلى في تركيا وسوريا.
ففي تركيا ارتفع عدد القتلى إلى 31,643 شخصاً، فيما تتواصل جهود الإنقاذ، بحسب ما ذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".
وقالت "آفاد": إنه تم إجلاء 147,934 شخصاً من المناطق المنكوبة.