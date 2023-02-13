"لا نعلم من منّا أنقذ الآخر".. الدفاع المدني السوري يصف إخراج "طفلة" من تحت الركام!

الأمل كان سيد الموقف، ولا نعلم من منّا أنقذ الآخر من تحت أنقاض الزلزال … الطفلة "ياسمين" رأت النور وكتب لها حياة جديدة من تحت ركام المباني جراء الزلزال العنيف الذي ضرب شمال غربي #سوريا.

📌: أرمناز غربي #إدلب في اليوم الأول على الزلزال -الاثنين 6 شباط#الخوذالبيضاء #زلزال_سوريا pic.twitter.com/2ma2o7vIdl