دولة أوروبية.. احلف يميناً عبر الإنترنت واحصل على إجازة مَرَضية 3 أيام

يمكن اعتباراً من الاثنين الحصول على إجازات مَرَضية تتيح للموظفين في البرتغال التوقف عن العمل حتى ثلاثة أيام بمجرد تقديم "تصريح ذاتي" عن المرض عبر الإنترنت أو الهاتف، ما من شأنه المساعدة في تخفيف الضغط على هيئة الصحة الوطنية، بحسب بيان حكومي.