السائق أغلق السيارة وغادر دون أن ينتبه.. حادثة صادمة في تاكسي بالأردن

وقال مصدر أمني للوكالة: إنه بعد نحو 6 ساعات من البحث عن السيارة، عثر على الطفل في الكرسي الخلفي للمركبة، مشيرًا إلى أن سائق السيارة وبعد توصيل الوالدين لوجهتهما، توجه لمنزله وأغلق السيارة وخلد للنوم، ولم ينتبه لوجود الطفل على الكرسي الخلفي.