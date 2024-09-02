بسبب ارتفاع الحرارة.. الكويت تحدد وقتين لدفن الجنائز

أصدر نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات في الكويت، مشعل العازمي، تعميمًا حدد بموجبه مواعيد دفن الجنائز اعتبارًا من اليوم الأحد.
وحسب صحيفة "القبس"، قال العازمي إنه حرصًا من البلدية على تيسير الخدمات أثناء تشييع الجنائز؛ فقد تَقرر أن تكون مواعيد دفن الجنائز في جميع المقابر في الأوقات التالية:
• الفترة الصباحية الساعة التاسعة صباحًا.
• الفترة المسائية بعد صلاة العصر.
ودعا جميعَ مسؤولي المقابر إلى تنظيم العمل وفق المواعيد المحددة وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لهذا الأمر.
وكانت "بلدية الكويت" قد أعلنت في بداية فصل الصيف مواعيد دفن الجنائز في الفترتين الصباحية عند الساعة التاسعة، والمسائية بعد صلاتي المغرب والعشاء.
وأوضحت أن تحديد تلك الفترات يأتي نظرًا لارتفاع درجة الحرارة نهارًا خلال الصيف، وتيسيرًا على أهالي المتوفين، مع توفير الإضاءة في جميع مقابر البلاد.