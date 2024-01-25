رجل يتهجم على غانتس خلال جنازة جنود إسرائيليين قُتلوا في كمين المغازي

وذكر موقع يديعوت أحرنوت، أن المهاجم هو شقيق الرائد (احتياط) آدم باسيموث، 35 عامًا، الذي قُتل في هجوم معقّد ومركّب نفّذته كتائب القسام في شرق مخيم المغازي.