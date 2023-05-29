"سنة مايو الكبيسة".. باحث أمريكي: 6 عوامل تجعلنا نشعر بطول أمد الشهر

وحسب تقرير على موقع "سكاي نيوز عربية"، فالشعور الذي عبّر عنه الكثيرون بـ"طول" مايو هذا العام، ليس مقتصراً على هذا الشهر تحديداً؛ ذلك أنه عادة ما يشعر بعض الأشخاص خلال أشهر مختلفة من العام بطول شهر ما دون غيره، ويرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بمجموعة من المتغيرات التي قد يشهدها الشهر، سواء على المستوى العام أو الخاص بالنسبة للأفراد، وكذلك بالنسبة لتغير الفصول أيضاً وأسباب أخرى مختلفة.