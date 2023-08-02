"ترامب" يرد برسالة عنيفة على "الاتهام المشين" بشأن نتيجة انتخابات الرئاسية 2020

وفي التفاصيل، قال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "لم أتلقَّ دعمًا بهذا القدر من قبل مطلقًا". مضيفًا: "هذا الاتهام غير المسبوق لرئيس سابق (حقق نجاحًا كبيرًا)، وهو المرشح الأوفر حظًّا إلى حد بعيد في صفوف الحزب الجمهوري وفي انتخابات 2024، وكشف للعالم الفساد والفضيحة والإخفاقات التي حدثت في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية".