مشاهد فوضوية.. حاول فتح مخرج الطائرة قبل إقلاعها وتعلل بـ"ذي الملابس السوداء"!

اتهمت الشرطة التايلاندية ،اليوم الجمعة، رجلاً كندياً حاول فتح مخرج طوارئ في طائرة قبل إقلاعها في رحلة متجهة من شيانغ ماي في شمال تايلاند إلى العاصمة بانكوك الأربعاء الماضي، ما تسبب في تأخيرات عدة.