بيان من "بايدن" وقرينته لتهنئة المسلمين في أمريكا والعالم بحلول عيد الفطر

وأضاف البيان: "يأتي عيد الفطر ليتوج نهاية شهر فضيل مكرس للعبادة والبر والتأمل، وهو فترة نتذكر فيها أيضًا مجتمعات مسلمة في مختلف أنحاء العالم تعاني من النزاعات والفقر والجوع والمرض والنزوح من ديارها.. وفيما نحتفل ببركات هذا العيد، دعونا نعيد الالتزام بالعمل الخالد الرامي إلى بناء السلام والوقوف إلى جانب حقوق كل الشعوب وكرامتها، وتلتزم إدارتي أيضًا بمكافحة كافة أشكال الكراهية، بما فيها رهاب الإسلام، وهذا ما دفعني إلى إنشاء فريق عمل مشترك بين الوكالات والوزارات يضم مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى لمعالجة هذه المسألة والتحديات ذات الصلة وتشجيع كل مواطن أمريكي على بناء أمريكا أكثر شمولية".