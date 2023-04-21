بيان من "بايدن" وقرينته لتهنئة المسلمين في أمريكا والعالم بحلول عيد الفطر

قدّم الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة قرينته جيل بايدن، التهنئة للمجتمعات المسلمة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة والعالم بمناسبة ختام شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك.
وتفصيلًا، قال "بايدن"، في بيان صدر عن البيت الأبيض ونقلته وزارة الخارجية الأمريكية: "يبدأ عيد الفطر مع رؤية الهلال وهو عيد يحتفل به المسلمون بعد شهر الصيام المبارك ويزينون منازلهم ويقدمون الهدايا لأحبائهم ويرتدون الملابس الجديدة ويزورون الأهل والأصدقاء، ولقد تأثرت بالسخاء الذي أظهرته العائلات القادرة على تقديم الطعام والتصدق على المحتاجين من خلال زكاة الفطر".
وأضاف البيان: "يأتي عيد الفطر ليتوج نهاية شهر فضيل مكرس للعبادة والبر والتأمل، وهو فترة نتذكر فيها أيضًا مجتمعات مسلمة في مختلف أنحاء العالم تعاني من النزاعات والفقر والجوع والمرض والنزوح من ديارها.. وفيما نحتفل ببركات هذا العيد، دعونا نعيد الالتزام بالعمل الخالد الرامي إلى بناء السلام والوقوف إلى جانب حقوق كل الشعوب وكرامتها، وتلتزم إدارتي أيضًا بمكافحة كافة أشكال الكراهية، بما فيها رهاب الإسلام، وهذا ما دفعني إلى إنشاء فريق عمل مشترك بين الوكالات والوزارات يضم مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى لمعالجة هذه المسألة والتحديات ذات الصلة وتشجيع كل مواطن أمريكي على بناء أمريكا أكثر شمولية".
وتابع: "نحن فخورون بالاحتفال بعيد الفطر في البيت الأبيض مرة جديدة هذا العام؛ بغرض تكريم الأمريكيين المسلمين الملهمين الذين يقدمون مساهمات في مختلف أنحاء البلاد، ونجدهم في المختبرات والمصانع يعملون على ابتكار تقنيات ومبادرات متطورة وتصنيعها لبناء مستقبل صنع في الولايات المتحدة. إنهم فنانون ومقدمو رعاية يضيفون إلى الفسيفساء الجميلة الخاصة بالإبداع والتعاطف في أمتنا".
وأردف: "إنهم مدرسون ورجال إطفاء وأعضاء في المجتمع يقودون جهود بناء بقدر أكبر من التفاهم والوحدة في مختلف أنحاء البلاد، وإنهم رياضيون وصحفيون وكوميديون وأكاديميون وأفراد نفخر بهم في صفوف جيشنا، كما يشغلون مناصب أخرى كثيرة تشكل نسيج الولايات المتحدة".
واختتم "بايدن"، بحسب البيان: "أتمنى أنا وجيل لكافة من يحتفلون بعيد الفطر وأحبائهم عيدًا سعيدًا ومباركًا. عيد مبارك".