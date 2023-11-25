إسرائيل تطلق النار على دورية لقوة حفظ السلام بجنوب لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، اليوم (السبت)، تعرض دورية تابعة لها لنيران من الجيش الإسرائيلي في محيط عيترون جنوب لبنان؛ لكن دون وقوع إصابات.