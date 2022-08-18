شاهد.. إصابة وزير مصري في حادث سير.. والقبض على سائق شاحنة

وبإلقاء القبض على قائد السيارة النقل استجوبته النيابة العامة فيما هو منسوبٌ إليه مِن تسبُّبِهِ بإهمالهِ ورعونتهِ وعدم احترازِهِ بإصابة السيد الوزير وستة مِن أفراد موكبه، وقيادتِهِ الشاحنة دون رخصة قيادة، فأقر بمحاولتهِ تجاوز الحاجز الخرساني على نحوِ ما أكد شهود الواقعة، مِمّا نتج عنهُ وقوع الحادث، فأمرت النيابة العامة بحبسِهِ احتياطيًّا على ذمة التحقيق.