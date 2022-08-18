شاهد.. إصابة وزير مصري في حادث سير.. والقبض على سائق شاحنة

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس قائد شاحنة أربعة أيام على ذمة التحقيقات لتسببهِ برعونتِهِ وإهمالِهِ وعدم احترازِهِ في إصابة وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة وستةٍ مِن أفراد موكبه بعد قطع سائق الشاحنة الطريق على الموكب في محاولةٍ لانتقالهِ إلى الجانب الآخر من الطريق.
التحقيق في إصابة الوزير
وحسب موقع "القاهرة 24"، كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة يومَ الثلاثاء 16 أغسطس الجاري بوقوع حادث تصادُمٍ بين موكب الوزير وشاحنة.
وفور تلقي النيابة العامة للإخطار باشرت تحقيقها، وانتقلت لسؤال المصابين بالمستشفى، وعاينت موقع الحادث للوقوف على آثاره وسؤال شهود الواقعة.
نتيجة معاينة موقع الحادث
وقد أسفرت المعاينة عن وقوع الحادث نتيجة محاولةِ قائد الشاحنة الانتقال إلى الجانب الآخر من الطريق متجاوزًا الحاجز الخرساني الفاصل بين الاتجاهين، فاصطدمت سيارات الموكب بالشاحنة، وقد أكد مرافقو الوزير وقوعَ الحادث بهذه الطريقة.
وبإلقاء القبض على قائد السيارة النقل استجوبته النيابة العامة فيما هو منسوبٌ إليه مِن تسبُّبِهِ بإهمالهِ ورعونتهِ وعدم احترازِهِ بإصابة السيد الوزير وستة مِن أفراد موكبه، وقيادتِهِ الشاحنة دون رخصة قيادة، فأقر بمحاولتهِ تجاوز الحاجز الخرساني على نحوِ ما أكد شهود الواقعة، مِمّا نتج عنهُ وقوع الحادث، فأمرت النيابة العامة بحبسِهِ احتياطيًّا على ذمة التحقيق.
وقد تم عرض السائق المتهم على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدِّرة، وجارٍ استكمال التحقيق.