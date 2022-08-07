فيديو مرعب.. لحظة هروب أطفال غزة من صاروخ إسرائيلي

كشف فيديو مروع عن لحظة هروب أطفال فلسطينيين من صاروخ إسرائيلي قصف شارعًا سكنيًّا في قطاع غزة؛ بينما تبدو أثار القصف والغبار والدخان واضحة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد توعدت "إسرائيل" قطاع غزة بأسبوع كامل من القصف والعمليات الحربية، معلنة أن ذلك يأتي ردًّا على إطلاق الصواريخ من القطاع على المدن الإسرائيلية.
ويُظهر الفيديو لحظة وقوع انفجار مروع وتصاعد الدخان والأتربة في نهاية الشارع، بينما ارتفع صراخ الأطفال الذين يحاولون الهرب من موقع الانفجار، والاحتماء من الشظايا المتطايرة في المكان.
وحسب وسائل إعلام فلسطينية؛ فقد أعلنت وزارة الصحة، مساء السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة -لليوم الثاني على التوالي- إلى 24 شهيدًا.
وقالت الوزارة، في بيان: إن من بين الشهداء 6 أطفال وامرأتان إحداهما (23 عامًا) والأخرى مسنة؛ فضلًا عن إصابة 215 آخرين بجروح متفاوتة، منهم 96 طفلًا و30 امرأة و12 مسنًّا.
ولليوم الثاني على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي.
في المقابل، تُواصل سرايا القدس -الجناح المسلح لحركة الجهاد- إطلاق رشقات صاروخية وقذائف هاون باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية.