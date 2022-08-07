فيديو مرعب.. لحظة هروب أطفال غزة من صاروخ إسرائيلي

وقالت الوزارة، في بيان: إن من بين الشهداء 6 أطفال وامرأتان إحداهما (23 عامًا) والأخرى مسنة؛ فضلًا عن إصابة 215 آخرين بجروح متفاوتة، منهم 96 طفلًا و30 امرأة و12 مسنًّا.