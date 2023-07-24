بالملح والسكين والكهرباء.. جريمة مقتل طفل على يد زوجة أبيه تهز العراق

ونقلت القناة العراقية، أمس الأحد، عن شهود عيان، أن "عائلة والد الطفل رفعت دعوى ضد زوجته، بعد أن تمكنت الشرطة من اعتقالها أثناء محاولة الفرار من المنطقة"، وأن والد الطفل يعمل ضمن إحدى الأجهزة الأمنية الرسمية؛ فيما لم تُعرف دوافع الجريمة بعد.