بالملح والسكين والكهرباء.. جريمة مقتل طفل على يد زوجة أبيه تهز العراق

وقعت جريمة مروعة في بغداد، أدت إلى مقتل طفل عمره 7 سنوات، بعد تعذيبه على يد زوجة والده؛ بحسب ما نقلته الشبكة العراقية لحقوق المرأة عن مصدر أمني.
وحسب "العربية. نت"، قالت الشبكة: إن الطفل "موسى ولاء" تعرض لتعذيب قاسٍ من قِبَل زوجة أبيه، شَمِلَ استعمال الكهرباء، ومن ثم السكين والملح والخنق، إلى أن فارق الحياة في منطقة الخطيب التابعة لمدينة الشعلة في بغداد.
وأثارت صور الطفل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، غضب الشارع العراقي؛ لا سيما أن جثته حملت آثار التعذيب المُدمي الذي تعرض له.
وأشارت الشبكة نفسها -نقلًا عن المصدر الأمني- إلى أن "المتورطة بالجريمة لم تعانِ من أي أمراض نفسية أو عقلية". وأردف المصدر أن "الأجهزة الأمنية، تمكنت من القبض على زوجة والد الطفل لاستكمال الإجراءات التحقيقية، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة".
وكانت وسائل إعلام عراقية، قد أفادت بأنه تم العثور، يوم الخميس الماضي، على جثة الطفل، وهو ملقى على الأرض في المنزل وقد فارق الحياة؛ فيما بدت بوضوح آثار التعذيب على جسده.
وأوضح ضابط شاهَدَ مسرح الجريمة لموقع "ألترا عراق"، أن "آثار تعذيب شديد بدت على جسد الطفل"؛ مشيرًا إلى أن "الزوجة اعترفت بعد التعمق في التحقيق بارتكابها جريمة التعنيف، وهي تخضع الآن للإجراءات القانونية في مركز شرطة الشعلة؛ تمهيدًا لعرضها على القضاء".
ونقلت القناة العراقية، أمس الأحد، عن شهود عيان، أن "عائلة والد الطفل رفعت دعوى ضد زوجته، بعد أن تمكنت الشرطة من اعتقالها أثناء محاولة الفرار من المنطقة"، وأن والد الطفل يعمل ضمن إحدى الأجهزة الأمنية الرسمية؛ فيما لم تُعرف دوافع الجريمة بعد.