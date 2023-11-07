رسميًّا.. "وي وورك" تُشهر إفلاسها في الولايات المتحدة

أعلنت شركة "وي وورك" العملاقة في مجال العمل المشترك، تقدّمها بطلب لإشهار إفلاسها رسميًّا في الولايات المتحدة، بعد سنوات من النضال والمشاكل الكبرى التي أطاحت بعمل الشركة؛ خاصة بعدما ضربت جائحة "كوفيد- 19" العالم.
وقالت "وي وورك"، وفق ملف إشهار الإفلاس الرسمي في المحكمة الفيدرالية بولاية نيوجيرسي الأمريكية إن عليها التزامات تتراوح بين 10 مليارات إلى 50 مليار دولار أمريكي.
ويمثل طلب إشهار الإفلاس، حماية قانونية لـ"وي وورك" من دائنيها، ويقدم لها المزيد من الأدوات للمفاوضات بشأن هذه الالتزامات.
وكانت شركة "وي وورك"، التي تم تأسيسها عام 2010، واحدةً من الشركات الرائدة في مجال التأجير، وتوفير شروط مرنة للشركات الناشئة والمستقلين، وكان يُنظَر إليها ذات يوم على أنها مستقبل المكاتب؛ لكنها اعتمدت على النمو السريع لإخفاء تكاليفها الباهظة، كما أثّرت جائحة "كوفيد- 19" على عملها خاصة بعدما اعتمدت الكثير من الشركات على نظام العمل من المنزل.
وقالت الشركة في بيان لها: "تقدمت شركة WeWork وبعض كياناتها بطلب للحماية بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي، وتعتزم رفع إجراءات الاعتراف في كندا".
وقال ديفيد توللي، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه "ممتن للغاية لدعم أصحاب المصلحة الماليين لدينا بينما نعمل معًا لتعزيز هيكل رأس المال لدينا وتسريع هذه العملية من خلال اتفاقية دعم إعادة الهيكلة".
وأضاف: "نحن ملتزمون بالاستثمار في منتجاتنا وخدماتنا وفريق الموظفين عالمي المستوى لدعم مجتمعنا".
وقام المستثمرون بتقييم الشركة بشكل خاص بنحو 47 مليار دولار في ذروتها في أوائل عام 2019، ومع ذلك، فقدت أسهم "وي وورك" حوالى 99٪ من قيمتها هذا العام، وتم إيقاف التداول على أسهمها مؤقتًا يوم الاثنين.