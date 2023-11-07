رسميًّا.. "وي وورك" تُشهر إفلاسها في الولايات المتحدة

وكانت شركة "وي وورك"، التي تم تأسيسها عام 2010، واحدةً من الشركات الرائدة في مجال التأجير، وتوفير شروط مرنة للشركات الناشئة والمستقلين، وكان يُنظَر إليها ذات يوم على أنها مستقبل المكاتب؛ لكنها اعتمدت على النمو السريع لإخفاء تكاليفها الباهظة، كما أثّرت جائحة "كوفيد- 19" على عملها خاصة بعدما اعتمدت الكثير من الشركات على نظام العمل من المنزل.