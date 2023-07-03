فتش عن الهيكل.. رفع النقاب عن سبب كارثة الغواصة تيتان ومصرع ركابها

واختفى طاقم الغواصة السياحية "تيتان" في 18 يونيو أثناء نزولها إلى حطام السفينة "تيتانيك"؛ حيث تناقلت وسائل الإعلام ما ذكرته شركة "أوشن غيت" المشغلة للغواصة في بيانها، باعتقادها أن الركاب الموجودين فيها قد لقوا حتفهم في الحادثة؛ فيما كانت تحمل رئيس الشركة المنظمة للرحلة "ستوكتون راش"، والمليونير شاهزادا داود (48 عامًا) من أصل باكستاني، وابنه سليمان داوود (19 عامًا)؛ فضلًا عن الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ (58 عامًا) والمستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليه (77 عامًا).