"بعد أول تحذير من نوعه".. إلغاء آلاف الحجوزات الفندقية باليابان

تسبَّب القلق من احتمال حدوث زلزال ضخم في اليابان بإلغاء الآلاف من حجوزات الفنادق في المناطق التي تُعتبر مُعرَّضة لخطر شديد؛ ما ألحق ضررًا بالسياحة في هذه الفترة المهمة من العام، على ما ذكر عاملون في القطاع أمس الأول الاثنين لوكالة "فرانس برس".