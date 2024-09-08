تنبّأ بشكل صحيح بنتائج 9 من آخر 10 انتخابات.. مؤرخ: هذا هو رئيس أمريكا القادم

وأشار المؤرخ الذي سبق أن تنبأ بشكل صحيح بنتائج 9 من آخر 10 انتخابات رئاسية أمريكية، إلى أن الديمقراطيين "أصبحوا أذكياء أخيرًا" من خلال التجمع حول كامالا هاريس، مرشحةً لهم، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعله يعتقد أنها ستكون الفائزة في الانتخابات المقبلة.