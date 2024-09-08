تنبّأ بشكل صحيح بنتائج 9 من آخر 10 انتخابات.. مؤرخ: هذا هو رئيس أمريكا القادم

توقّع المؤرخ آلان ليختمان، من سيكون الفائز بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.
وأشار المؤرخ الذي سبق أن تنبأ بشكل صحيح بنتائج 9 من آخر 10 انتخابات رئاسية أمريكية، إلى أن الديمقراطيين "أصبحوا أذكياء أخيرًا" من خلال التجمع حول كامالا هاريس، مرشحةً لهم، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعله يعتقد أنها ستكون الفائزة في الانتخابات المقبلة.
وطوَّر المؤرخ آلان ليختمان، وفق موقع "العين" الإماراتية، صيغة للتنبؤ بنتائج الانتخابات في عام 1981، مع عالم الرياضيات فلاديمير كيليس- بوروك، وأطلق عليها اسم "مفاتيح البيت الأبيض".
وتستند الصيغة إلى تحليلهما للانتخابات الرئاسية التي يعود تاريخها إلى عام 1860، وتتكون "المفاتيح" من 13 معيارًا يتم توقع مدى إمكانية فوز أحد المرشحين بها.
وقال "ليختمان" لشبكة "فوكس نيوز": إن الديمقراطيين الذين تمثلهم "هاريس" قد يخسرون 5 مفاتيح "على الأكثر"، ولهذا السبب يتوقع أن "الولايات المتحدة ستشهد انتخابات غير مسبوقة، وأن كامالا هاريس ستصبح أول رئيسة للولايات المتحدة".
وأضاف: "تُظهر المفاتيح أن كامالا هاريس هي الفائزة المتوقعة".