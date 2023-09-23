"قتل وسرقة ومتفجرات".. يهرب يوم إطلاق سراحه بعد 22 عامًا في السجن!

في حادثة غريبة، هرب رجل روسي يُدعى "كامولغون كالونوف" من السجن في ذات اليوم الذي كان من المقرّر أن يتمّ إطلاق سراحه، بعد قضائه 22 عامًا فيه؛ لارتكابه جرائم خطيرة.