"الأطول في أمريكا".. شاهد لحظة الصراع بين حية بورمية وشاب بيديْن عاريتين

وفي الفيديو الذي نشره جايك واليري (22 عامًا) على منصة "إنستغرام"، يظهر صياد هاوٍ وهو يسحب الأصلة من ذيلها إلى جانب الطريق، ثم ينجح في السيطرة عليها من خلال الإمساك برأسها، وهنا يتدخل رجل آخر لمساعدته، عندما بدأت الحية القوية في الالتفاف على جسد "واليري".