"الأطول في أمريكا".. شاهد لحظة الصراع بين حية بورمية وشاب بيديْن عاريتين
كشف فيديو مرعب، عن لحظة اصطياد شاب في ولاية فلوريدا لحية أصلة بورمية يبلغ طولها 5.79 مترًا، وتُعد -حسب العلماء- أطول حية يتم اصطيادها في الولايات المتحدة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد عُثِر على الحية في محمية بيغ سيبرس الوطنية، على بُعد 70 كيلومترًا غربي ميامي؛ وذلك في إطار مهمة بعثة استكشافية تهدف إلى كبح انتشار هذه الحييات الغازية التي تُعد من بين الأكبر في العالم.
وفي الفيديو الذي نشره جايك واليري (22 عامًا) على منصة "إنستغرام"، يظهر صياد هاوٍ وهو يسحب الأصلة من ذيلها إلى جانب الطريق، ثم ينجح في السيطرة عليها من خلال الإمساك برأسها، وهنا يتدخل رجل آخر لمساعدته، عندما بدأت الحية القوية في الالتفاف على جسد "واليري".
في الوقت نفسه نسمع أصواتًا تصرخ: "يا الهي، هيا بنا"، في إشارة إلى السيطرة على رأس الحية.
وقد تم نقل الأصلة إلى مركز منظمة "كونسرفنسي أوف ساوث وست فلوريدا" المتخصصة في الحفاظ على البيئة ودراسة هذا النوع من الثعابين.
وحسب علماء في منظمة "كونسرفنسي أوف ساوث وست فلوريدا"، يبلغ وزن الحية 56.6 كيلوجرامًا، كما تُعَد الأطول التي يتم اصطيادها في الولايات المتحدة.
وقال عالم الأحياء في المركز إيان إيسترلينغ في بيان: "كان لدينا شعور بأن هذه الثعابين يمكن أن تكون بهذا الحجم، وأصبح في حوزتنا الآن دليل على ذلك"؛ واصفًا هذا الحجم بأنه رقم قياسي.
وفي عام 2020، تم اصطياد ثعبان بورمي يبلغ طوله 5.71 مترًا في فلوريدا.
ويتغذى هذا الثعبان غير السامّ على الزواحف والطيور والثدييات الأخرى.
وحسب القوانين في فلوريدا؛ مسموح باصطياد وقتل الثعابين البورمية، التي غزت الولاية بشكل كبير.