رغم عمليات تسريح الموظفين.. "ماسك" يفتح باب التعيينات في تويتر

وفي إجابته عن بعض الأسئلة الخاصة بعمليات إعادة هيكلة الشركة التي أجريت بعد توليه زمام الشركة، اعترف ماسك بأن بعض التحركات التي قام بها تضمنت بعض الأخطاء في القرارات، لكنه أوضح أن أوضاع الشركة ستستقر بمرور الوقت.