رغم عمليات تسريح الموظفين.. "ماسك" يفتح باب التعيينات في تويتر

في الوقت الذي أعلن فيه الملياردير الأمريكي ومالك "تويتر" إيلون ماسك، انتهاء عمليات تسريح الموظفين، قرّر فتح باب التوظيف في قطاعات الهندسة والمبيعات.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن موقع "ذا فيرج"، أن المالك الجديد للمنصة قال خلال الاجتماع بالموظفين، إن "المتخصّصين المحترفين في كتابة الأكواد البرمجية لهم الأولوية حالياً في التوظيف".
وفي إجابته عن بعض الأسئلة الخاصة بعمليات إعادة هيكلة الشركة التي أجريت بعد توليه زمام الشركة، اعترف ماسك بأن بعض التحركات التي قام بها تضمنت بعض الأخطاء في القرارات، لكنه أوضح أن أوضاع الشركة ستستقر بمرور الوقت.
وأكد وفق "الفرنسية"، أنه مؤمن بفكر "لا مركزية" قطاع الهندسة، بحيث يمكن توظيف عدد من المبرمجين في بعض الدول، مثل: اليابان، والهند، وإندونيسيا، والبرازيل.
وبشأن الحوافز، أوضح ماسك، أن نظام حوافز الموظفين الحاليين سيعتمد على منحهم أسهماً في الشركة، رغم سحبها من البورصة، وسيكون بإمكانهم بيعها في توقيتات تحدّدها الشركة، وهو النظام نفسه الذي تتبعه شركته "سبيس إكس".
وشدّد الملياردير الأمريكي على أن استحواذه على تويتر يهدف إلى جعله أكثر حيادية، إلى جانب منح مساحة أكبر لعرض جميع الأفكار حتى المختلف عليها.
يُذكر أنه في الأسابيع الماضية، شهد قطاع المبيعات إقالة عددٍ من الموظفين، إضافة إلى تسريح رؤساء قطاع شراكات المحتوى، إلى جانب موظفي قطاع بيع الإعلانات.
ورغم تصريحات ماسك، إلا أنه لم يحدّد طبيعة الوظائف المستهدفة في قطاعَي الهندسة والمبيعات، كما أن صفحة الوظائف الشاغرة على موقع الشركة لم يتم تحديثها.