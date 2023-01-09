"صورة أب وأطفاله مع جثة أمّ بلا رأس ".. تفاصيل جريمة بشعة هزت مصر

وكشفت التحقيقات الأولية أنه توجد خلافات دائمة بين الزوج والزوجة، وحدثت خلافات بينهما منذ عامين وانفصلا، إلا أن الصلح تم بينهما قبل أسبوعين، وعادت الزوجة لمنزل زوجها ليقوم بذبحها صباح الأحد ويمثّل بجثتها.